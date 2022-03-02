Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

02.03.2022 14:10
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde deneyimli teknik adam futbolcularıyla kısa süreli sohbet etti.

Oyuncularına Kasımpaşa maçındaki mücadeleleri nedeniyle teşekkür eden Kartal, "Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. 'Saracoğlu Yanındayız' kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakikanın üzerinde forma giyen isimler top çalışmasıyla idmanı sürdürürken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci katılmadı.

İrfan'ın uzun süreli sakatlığının ardından Kasımpaşa mücadelesinde 80 dakika forma giymesi sebebiyle dinlendirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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