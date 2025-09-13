Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazır - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazır

Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazır
13.09.2025 20:29
Fenerbahçe, Trabzonspor ile maç öncesi antrenmanı tamamlayarak kampa girdi.

FENERBAHÇE, yarın akşam sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: DHA

