SÜPER Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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