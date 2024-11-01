Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

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SÜPER Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.