Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 Yendi

Spor

Stat: Papara Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 89 Barisic), Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 89 Cihan Çanak), Visca (Dk. 90+10 Cham), Nwakaeme (Dk. 89 Enis Destan), Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 65 Kostic), Çağlar Söyüncü, Djiku (Dk. 60 Becao), Mert Müldür, Fred (Dk. 85 İsmail Yüksek), Amrabat, Szymanski (Dk. 65 Dzeko), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri

Goller: Dk. 42 Fred, Dk. 75 Dzeko, Dk. 90+12 Amrabat (Fenerbahçe), Dk. 59 ve 67 Banza (penaltılardan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 45+3 Denswil, Dk. 62 Eren Elmalı, Dk. 75 Uğurcan Çakır, Dk. 90+10 Umut Bozok (yedek kulübesi) ve Enis Destan, Dk. 90+13 Banza (Trabzonspor), Dk. 54 Jose Mourinho (Teknik direktör), Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 90+3 Amrabat (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.

48. dakikada Saint-Maximin'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu uzaklaştırmayı başardı.

49. dakikada Saint-Maximin'in pasında Szymanski'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

54. dakikada Visca'nın soldan ortasında, topa müdahale etmeye çalışan Djiku'nun ayağı Okay Yokuşlu'nun ayağına geldi. Hakem Oğuzhan Çakır, önce Okay Yokuşlu'nun şutunda aut kararı verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararı verdi.

59. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Livakovic'in solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

61. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede Banza, kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada tekrar penaltı noktasının gerisine geçen Banza, topu kaleci Livakovic'in ters köşesinden yine filelere yolladı: 2-1

75. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin pasında arka direkte altıpas içinde Dzeko, topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 2-2

83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Çağlar Söyüncü ile Banza'nın pozisyonunda sarı-lacivertli oyuncular, Banza'nın topa elle müdahale ettiğini itiraz etti. Pozisyonun kontrolünün ardından devam kararı verildi.

90+12. dakikada Kostic'in soldan yerden ortasında, yakın mesafeden Amrabat'ın şutunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 2-3

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.