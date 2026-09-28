Fenerbahçe, transfer yasağını kaldıracak olan ödemeyi Sevilla'ya gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, transfer yasağını kaldıracak olan ödemeyi Sevilla'ya gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, transfer yasağını kaldıracak olan ödemeyi Sevilla\'ya gerçekleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, üç dönemlik transfer yasağına neden olan Youssef En-Nesyri'nin bonservis taksidi ödemesini İspanyol ekibi Sevilla'ya yaptı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kalkacak.

UEFA tarafından transfer yasağı alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer yasağı krizinde önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Kulübü, cumartesi günü kulübün resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak eski futbolcuları En-Nesyri'nin bonservis taksidinin ilk iş günü içerisinde ödeneceğini ifade etmişti.

TAKSİT ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferinden kalan bonservis taksidini İspanyol kulübü Sevilla'ya ödedi. Sarı-lacivertliler böylece Faslı golcünün transferi nedeniyle gündeme gelen üç dönemlik transfer yasağını kaldırmak amacıyla gerekli finansal yükümlülüğü yerine getirdi.

FIFA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından ilgili belgelerin FIFA'ya iletildiği ve resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin üzerindeki transfer engelinin resmen kaldırılmasının beklendiği belirtildi.

Aziz YıldırımAziz YıldırımSevilla FCFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:08:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, transfer yasağını kaldıracak olan ödemeyi Sevilla'ya gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei