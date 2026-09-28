Fenerbahçe, transfer yasağını kaldıracak olan ödemeyi Sevilla\'ya gerçekleştirdi

UEFA tarafından transfer yasağı alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer yasağı krizinde önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Kulübü, cumartesi günü kulübün resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak eski futbolcuları En-Nesyri'nin bonservis taksidinin ilk iş günü içerisinde ödeneceğini ifade etmişti.

TAKSİT ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferinden kalan bonservis taksidini İspanyol kulübü Sevilla'ya ödedi. Sarı-lacivertliler böylece Faslı golcünün transferi nedeniyle gündeme gelen üç dönemlik transfer yasağını kaldırmak amacıyla gerekli finansal yükümlülüğü yerine getirdi.

FIFA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından ilgili belgelerin FIFA'ya iletildiği ve resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin üzerindeki transfer engelinin resmen kaldırılmasının beklendiği belirtildi.