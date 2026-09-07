Fenerbahçe, tribünde kalp krizi geçiren gazinin çocuklarına sahip çıkacak

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına sahip çıkacaklarını belirtti.

Karagöz, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar'ın Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Barış Karagöz, Gerçek Yaşar'ın hikayesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Gerçek Yaşar ve oğlu Gazi Yaşar'ın uzun yolculuğun ardından stada ulaştığını dile getiren Karagöz, "Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için çok ciddi emek vererek bilet almış. Oğlu ile ilk kez bu anı, mutluluğu yaşayacaktı." dedi.

Tribünde fenalaşan Yaşar'ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığını aktaran Karagöz, "Sevenlerinin hepsine Allah sabır versin, gani gani rahmet eylesin. Bizi çok derinden etkiledi. Taraftarların bize verdiği emek inanılmaz. İnşallah Gerçek Yaşar'ın oğlu gazi ve kızı Zeren'in ağabeyleri, amcaları olarak onlara sahip çıkacağız. Geride kalanlara Allah sabır versin." diye konuştu.