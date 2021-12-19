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Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika

Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti

19.12.2021 21:30

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Ülker Stadı'nda tribünler karıştı. Ali Koç'u istifaya çağıran taraftarlarla, onları susturmak isteyen taraftarlar arasında kavga yaşandı. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olaylar son bulurken, taraftarlar ışıkların sönmesine rağmen stadı terk etmedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın son düdüğüyle tribünler karıştı.

TARAFTARLAR STADYUMDAN ÇIKMADI

Maçın ardından tribünlerin büyük kısmı Ali Koç'u istifaya çağırırdı. İstifa çağrılarından rahatsız olan bir grup taraftarla, başkana tepki gösteren taraftarlar arasında arbede çıktı. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olaylar fazla büyümeden son bulurken, istifa çağrısı yapan taraftarlar ışıkların sönmesine rağmen stadyumdan çıkmadı. Twitter'da "ozanb" isimli kullanıcının paylaştığı fotoğrafta kavga eden taraftarları polisin ayırdığı görüldü.

Fenerbahçe tribünleri savaş alanına döndü! Ali Koç kavgasına polis müdahale etti
Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika Spor


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