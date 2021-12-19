Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti

Asgari ücretin ardından bir zam müjdesi de emekli ve memurlara! Bakan detayları anlattı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın son düdüğüyle tribünler karıştı.

TARAFTARLAR STADYUMDAN ÇIKMADI

Maçın ardından tribünlerin büyük kısmı Ali Koç'u istifaya çağırırdı. İstifa çağrılarından rahatsız olan bir grup taraftarla, başkana tepki gösteren taraftarlar arasında arbede çıktı. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olaylar fazla büyümeden son bulurken, istifa çağrısı yapan taraftarlar ışıkların sönmesine rağmen stadyumdan çıkmadı. Twitter'da "ozanb" isimli kullanıcının paylaştığı fotoğrafta kavga eden taraftarları polisin ayırdığı görüldü.