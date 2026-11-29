Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde dikkat çeken bir destek mesajı yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde Filistin'e destek amacıyla pankart açtı.

''GAZZE'NİN ACISI, DÜNYANIN UTANCIDIR''

Karşılaşma öncesi Maraton Üst Tribünü'nde İngilizce olarak, " Gazze'nin acısı, dünyanın utancıdır" pankartı açıldı. Bu esnada tribünlerden de 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük' sloganları atıldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen Erzurumspor ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünler dolarken, ısınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılarak destek verildi. Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan askerler için seremonide 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.