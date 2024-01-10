Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçında 3 değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları İstanbulspor müsabakasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbulspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic'i yedek soyundurdu.

62 yaşındaki Kartal, Miguel Crespo ve Cengiz Ünder'in yerine cezaları sona eren Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi tekrar ilk 11'de sahaya sürerken, Dusan Tadic'in yerine de Joshua King'e 11'de görev verdi.

Konyaspor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünde Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na yer verdi. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek forma giyerken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Joshua King yer aldı. Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Emre Mor, Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Michy Batshuayi yedek soyundu.

Tadic ilk kez yedek

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, ligde ilk kez yedek soyundu.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan ve tüm lig maçlarında görev alan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

4 gol atan Cengiz, formayı alamadı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına yedek başladı.

Ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasında 4 gol atarak yıldızlaşan Cengiz, üst üste 3 maçın ardından ilk kez yedek kaldı.

Isınmada sakatlanan Crespo'nun yerine İsmail maça başladı

Fenerbahçe'de maç öncesi ısınma esnasında şanssızlık yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de tercih ettiği Miguel Crespo, ısınma esnasında sakatlık yaşadı.

Deneyimli çalıştırıcı, bu sebeple Crespo'nun yerine İsmail Yüksek'i ilk 11'de değerlendirdi.

Cezalılar geri döndü

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Konyaspor maçıyla kadroya döndü.

Teknik direktör İsmail Kartal, Fred ve İrfan Can'a ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.

King ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Joshua King, ligde bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Bu sezon sakatlıklar yüzünden istikrarı yakalayamayan ancak forma giydiği müsabakalarda beğeni toplayan 31 yaşındaki oyuncu, 9 lig maçında sonradan oyuna girmişti.

King, Avrupa'da ise 4 müsabakaya ilk 11'de başlamıştı.

5 eksik

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel ile bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc zorlu müsabakada kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Savunmada zorunlu rotasyon sürdü

Fenerbahçe'de savunmadaki zorunlu rotasyon devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal, Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle savunma hattında İstanbulspor maçında olduğu gibi Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsünü tercih etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, soğuk dinlemedi

Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, hafta içi maçı olmasına ve oldukça soğuk havaya rağmen tribünlerin tamamını doldurdu.

Bonucci statta

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, karşılaşmayı statta takip etti.

Bonucci, sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerinin tamamlanması halinde sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.