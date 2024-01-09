Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.