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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe üstün bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor\'u 5-0 mağlup etti
10.01.2024 - 21:03,
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Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, King, Dzeko

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Moreno, Emrehan Gedikli

Goller: Dk. 11 (Penaltıdan), Dk. 32 ve Dk. 40 Dzeko, Dk. 42 Mert Müldür, Dk. 44 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 45 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmak istediği topu İrfan Can Kahveci kafayla savunmanın arkasına boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

40. dakikada taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, topu Szymanski'yle buluşturdu. Sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen bu futbolcu, kale sahasına hareketlenen Dzeko'yu gördü. Golcü futbolcu ağları havalandırarak hat-trick yaptı: 3-0.

42. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, ceza sahasına girer girmez kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 4-0.

44. dakikada fark 5'e çıktı. Ferdi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, King'le verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu sert bir şutla farkı 5'e çıkaran isim oldu: 5-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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