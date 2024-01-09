 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. İstanbulspor'a karşı aldığı galibiyetle liderliğini sürdüren Fenerbahçe, cezalı oyuncularının dönüşüyle güçlü bir kadroyla sahada olacak. Ancak sakatlıkları ve milli takım görevleri sebebiyle 4 oyuncu forma giyemeyecek. Edin Dzeko ve Cengiz Ünder ise gol yollarında takımın en önemli kozları olacak.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor\'u konuk edecek
09.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 12:15
Abone Ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

Cezalılar geri dönüyor

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti.

Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda yarın sahada olacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

Savunmada zorunlu rotasyon sürüyor

Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.

Gözler Edin Dzeko'da

İstanbulspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 13'e yükselten Edin Dzeko, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi geride bırakarak krallık yarışında zirvede yalnız kaldı.

Forma giydiği son 4 lig maçının üçünde gol sevinci yaşayan Bosna Hersekli forvet, Konyaspor karşısında da İsmail Kartal'ın en önemli gol ayağı olacak.

Cengiz Ünder formaya yakın

Ligde oynanan son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle bu sezon bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

İrfan Can Kahveci'nin cezasını tamamlamasına karşın teknik direktör İsmail Kartal'ın yarın oynanacak mücadelede formda olan Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement