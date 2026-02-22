Fenerbahçe, Türkiye Kupası Şampiyonu - Son Dakika
Fenerbahçe, Türkiye Kupası Şampiyonu

22.02.2026 22:27
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 91-74 yenerek Türkiye Kupası'nda 10. şampiyonluğunu kazandı.

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanan derbide Beşiktaş, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sarı-lacivertliler, bir ara 15 sayılık üstünlük kurduğu ancak Beşiktaş'ın farkı 4'e kadar indirdiği bu periyodu 70-56 önde tamamladı.

Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, müsabakadan 91-74 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

İki takım arasında son 4 finalin galibi Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finali (2) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğu elde etti

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.

Jasikevicius'un toplamda 19, Fenerbahçe'de 7. şampiyonluğu

Sarunas Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 19. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2'şer Basketbol Süper Ligi, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerine de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk sığdırmıştı.

Beşiktaş, 5. kez ikincilikle yetindi

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu.

Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası Şampiyonu
