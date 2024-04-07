Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa 11 Nisan Stadına geldi.

Sinirden masayı yumrukladı! Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olaylı Trabzonspor maçında yaşananlara da değinen Koç, konuşması sırasında masaya vurarak, "Devlet bize hesap verecek. O maçta nasıl polis olmaz? Biri bize açıklamak zorunda" dedi.