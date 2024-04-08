- Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa'ya gitti
İSTANBUL - Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup'ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gitti.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak.
Elit A Ligi'nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Sarı-lacivertliler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler yer aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa'ya gitti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa'ya gitti - Son Dakika
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın ardından Galatasaray takımı çift kale maç yaptıktan sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Taraftarlar ise futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?