Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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