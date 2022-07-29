Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı

29.07.2022 22:21
Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Çekya temsilcisi Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Çekya temsilcisi Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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