Futbolcular sahada koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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