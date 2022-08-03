Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını tamamladı

03.08.2022 13:41
Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Futbolcular sahada koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Alioski'nin Fenerbahçe'de ilk idmanı

Antrenmana sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro katılmazken, Mert Hakan Yandaş özel program dahilinde bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski de yeni takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi.

Sırtındaki ağrılar nedeniyle daha önce antrenmanlara çıkmayıp özel program uygulanan Attila Szalai, son antrenmanda takımla çalıştı. Szalai'nin, Jesus'un görev vermesi halinde Slovacko karşısında ilk 11'de forma giyebileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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