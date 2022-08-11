Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

11.08.2022 23:17
Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması öncesi Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, takımlarına başarılar dilediler.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması öncesi Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, takımlarına başarılar dilediler.

Fenerbahçeli taraftarlar, Slovacko maçı öncesi stat önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir taraftar "Fenerbahçemiz Çekya'ya geldi, çok mutluyuz. İnşallah bugün turla döneriz" derken bir diğer seyirci ise hiçbir takımı tutmadığını ama Türk takımı geldiği için desteklemeye geldiğini belirterek, Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Stutgart'dan gelen bir taraftar ise "700 km yol geldik. Tur cebimizde. Artık Viyana planları yapıyoruz" derken Avusturya'dan gelen bir çocuk taraftar ise "Fenerbahçe'ye güveniyorum. İnşallah kazanıp bir üst tura geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Bir de forvetimiz olursa çok iyi olur"

Maçı izlemeye Prag'dan gelen Cem Nedim Yıldırım isimli taraftar ise, "Fenerbahçemizin bir maçı daha oynanacak. Her zaman olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin maçlını takip ediyoruz. İnşallah bu maçı alıp sonraki tur ve grup maçlarında başarılı oluruz. Bir de forvetimiz olursa çok iyi olur" sözlerini sarf etti. Slovakya'dan gelen minik bir taraftar da, "Fenerbahçemize başarılar dilerim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. İnşallah bugün yenip tur atlarız, sezon sonu da şampiyon oluruz" diye konuştu.

Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında stadyumda 6 bin 520 taraftar bulunurken yaklaşık 400 Fenerbahçe taraftarı takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerlerini aldılar. - BRNO

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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