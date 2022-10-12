Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın AEK Larnaca'ya konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın AEK Larnaca'ya konuk olacak

12.10.2022 11:02
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın AEK Larnaca'ya konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Kazanırsa gruptan çıkacak

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

4 eksik

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

4 isim listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın AEK Larnaca'ya konuk olacak - Son Dakika

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