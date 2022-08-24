Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında karşılaşacağı Austria Wien karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde yapılan idman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yaparken antrenmanın basına kapalı kısmında ise Austria Wien müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

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