Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır

24.08.2022 18:31

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Austria Wien maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Austria Wien maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında karşılaşacağı Austria Wien karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yaparken antrenmanın basına kapalı kısmında ise Austria Wien müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare katılmazken Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı dinlendirildi. - İSTANBUL

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Austria Wien, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Austria Wien, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı SPOR Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid ve futbolculardan Manfred Fischer'ın açıklamaları SPOR Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid ve futbolculardan Manfred Fischer'ın açıklamaları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır - Son Dakika

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