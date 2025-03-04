Fenerbahçe UEFA Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe UEFA Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe UEFA Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Rangers maçı için antrenman yaparak hazırlıklara başladı. Mourinho yönetimindeki idman.

04.03.2025 15:23
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Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladılar.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Antrenman, Rangers, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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