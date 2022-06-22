Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak

22.06.2022 15:36
Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak

Ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Ukrayna'daki savaştan dolayı Polonya'nın Lodz şehrinde karşılaşacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Dinamo Kiev ile eşleşti. Ukrayna'nın içinde bulunduğu savaştan ötürü başka bir ülkede oynanması zorunlu olan mücadelenin yeri belli oldu.

POLONYA'NIN LODZ ŞEHRİNDE OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanacak 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe maçı 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Fenerbahçe maçı 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak - Son Dakika


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