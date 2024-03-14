Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenildi ancak çeyrek finale yükseldi

Stat: Ülker
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 62 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Tadic), Szymanski, Kent (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+2 Zeki Dursun), Batshuayi (Dk. 75 Dzeko)
Union Saint- Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Dk. 88 Tshilanda), Lapoussin, Amani (Dk. 67 Puertas), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Dk. 67 Teklab), Eckert (Dk. 88 Huygevelde)
Gol: Dk. 68 Rasmussen (Union Saint-Gilloise)
Sarı kartlar: Dk. 38 İsmail Yüksek, Dk. 87 İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Dk. 87 Eckert (Union Saint-Gilloise)
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale adını yazdırdı.
61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.
68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.
85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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