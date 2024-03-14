Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenildi ancak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenildi ancak çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

14.03.2024 22:45  Güncelleme: 22:46
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Stat: Ülker

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 62 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Tadic), Szymanski, Kent (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+2 Zeki Dursun), Batshuayi (Dk. 75 Dzeko)

Union Saint- Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Dk. 88 Tshilanda), Lapoussin, Amani (Dk. 67 Puertas), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Dk. 67 Teklab), Eckert (Dk. 88 Huygevelde)

Gol: Dk. 68 Rasmussen (Union Saint-Gilloise)

Sarı kartlar: Dk. 38 İsmail Yüksek, Dk. 87 İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Dk. 87 Eckert (Union Saint-Gilloise)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale adını yazdırdı.

61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.

85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenildi ancak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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