Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak maç TSİ 23.00'de başlayacak. Portekizli hakem Joao Pinheiro'nin yöneteceği maçın rövanşı 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.
Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer almıyor.
Belçika ekibinde ise sakatlığı geçen Loic Lapoussin, takımla birlikte çalışmalara başladı. Kevin Mac Allister’ın ise Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor olduğu bildiriliyor. Belçika Ligi’nde hafta sonu oynanan Leuven maçında sakatlanan Lazare Amani’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Kevin Rodriguez ve Fedde Leysen’in ise bu akşam forma giymesi beklenmiyor.
Union Saint-Gilloise’nın bu sezon şu ana kadar en fazla dikkat çeken oyuncuları, 36 maçta 22 gol ve 6 asist ile oynayan Cezayirli santrfor Mohamed Amoura ve 41 maçta 8 gol ve 19 asist ile oynayan İspanyol orta saha oyuncusu Cameron Puertas.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde H Grubu'nu 12 puanla zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı.
Union Saint-Gilloise ise UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano'yu eledikten sonra gruplara kalmış; Liverpool, Toulouse, LASK Linz'in de bulunduğu E Grubu'nu 3. bitirmiş, Konferans Ligi'nde play-off turunda kupanın iddialı takımlarından Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u elemişti.
Bu akşamki maçta iki takımın muhtemel 11'leri şöyle:
Union Saint-Gilloise: Moris - Sykes, Burgess, Machida, Castro Montes - Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Teklab, Nilsson - Amoura
Fenerbahçe: Livakovic - Osayi Samuel, Djiku, Çağlar, Ferdi - İsmail, Mert Hakan - Cengiz, Szymanski, Tadic - Dzeko.
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