Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Batshuayi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını üstünlükle tamamladı.

07.03.2024 23:57
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Stat: RSC Anderlecht

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Union Saint- Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Puertas, Amoura, Nilsson

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Ferdi Kadıoğlu), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Gol: Dk. 20 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 45 Amoura (Union Saint-Gilloise)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.

36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi - Son Dakika

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