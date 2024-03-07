Stat: RSC Anderlecht
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Union Saint- Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Puertas, Amoura, Nilsson
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Ferdi Kadıoğlu), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Gol: Dk. 20 Batshuayi (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 45 Amoura (Union Saint-Gilloise)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.
36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Meksika'da spor programı sunan bir kadın muhabir, canlı yayın sırasında taraftarlar tarafından taciz edildi. Taciz edildiğini fark edince sinirlenen muhabir, elindeki mikrofonla tacizciye defalarca vurdu. Muhabir, olayın ardından canlı yayını yarıda keserek alandan ayrıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, kadınlar ve erkekler curling müsabakalarında mağlup oldu. Kadınlarda Hırvatistan ve Çin'e karşı alınan mağlubiyetlerle Türkiye, 3. maçından da yenik ayrıldı. Erkeklerde ise Çin'e karşı alınan 10-5'lik yenilgiyle Türkiye, 3. maçını da kaybetti.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. İlk 11'de 4 oyuncu değişikliği yapılan Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Leonardo Bonucci ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını desteklemek için statta yerlerini aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?