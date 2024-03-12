Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını sürdürdü

TFF, Konyaspor - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Maçta yaşanan penaltı pozisyonu da VAR incelemesi sonucunda belirlendi.