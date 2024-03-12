Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise müsabakasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

12.03.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 14 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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