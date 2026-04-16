Fenerbahçe, V. Bank'ı Yenerek Finali Eşitledi

16.04.2026 21:53
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, V. Bank'ı 3-2 mağlup ederek seriyi 2-2 yaptı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında V. Bank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin son maçı 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

Fenerbahçe: Hande Baladin, Korneluk, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy Kocas, Melissa Vargas, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Gülce Güçtekin)

V. Bank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Cazaute, Deniz Uyanık, Boskovic, Markova, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç)

Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11

Süre: 2 saat 12 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

