Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray Günter (Dk. 82 Nazım Sangare), Levent Mercan, Rohden, Bertolacci (Dk. 68 Markao), Can Keleş (Dk. 82 Lasagna), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 72 Adnan Uğur)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 72 Becao), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic (Dk. 46 Batshuayi), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Fred (Dk. 90+1 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 90+6 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 45+1 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 49 Dzeko, Dk. 57 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 77 Mendes, Dk. 90+7 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 55 Ceccherini, Dk. 56 Tolunay Kafkas (Teknik direktör), Dk. 74 Markao, Dk. 89 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Serdar Aziz, Dk. 55 Osayi-Samuel, Dk. 90+2 Zajc (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
49. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Fred, ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Dzeko'yu topla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
56. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, Ceccherini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi, sert bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu: 1-2.
60. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Eysseric penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Biraschi'nin kafa vuruşunda iyi yer tutan Livakovic, çizgi üzerinde topa sahip oldu.
77. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Fred'le yaşadığı mücadele sonrasında rakibine yaptığı hareketin ardından Ryan Mendes, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
84. dakikada sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen Osayi-Samuel, penaltı noktası yakınındaki Batshuayi'ye pasını çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top direkt kaleye yönelirken, kaleci Sirigu son anda uzanarak gole engel oldu.
86. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, çaprazdan ceza sahasına girip şutunu atmak isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.
90+2. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Eysseric'in ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde yükselen Markao kafayı vurdu ancak Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.
90+7. dakikada Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı. Soldan Fenerbahçe ceza sahasına giren Eysseric yerde kalırken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu, aldatmaya yönelik hareket sebebiyle oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç etti.
Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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