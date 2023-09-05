Fenerbahçe ve Beşiktaş haberini okuyan spikerin gafı Sivasspor camiasını ayağa kaldırdı: Nefretle kınıyoruz - Son Dakika

Fenerbahçe ve Beşiktaş haberini okuyan spikerin gafı Sivasspor camiasını ayağa kaldırdı: Nefretle kınıyoruz

Son Güncelleme: 05.09.2023 11:26

Sivasspor, CNN Türk kanalında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçla ilgili olarak spiker ''Yüzümüz güldü'' demesine tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Anadolu'nun iki güzide takımını tıpkı yabancı bir takıma karşı alınmış galibiyet gibi anlatan program yapımcılarını ve sunucusunu bu taraflı ve yanlı söylemlerinden dolayı nefretle kınıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

CNN Türk yayınında spiker gazete haberlerini göstererek, "Dün akşam çifte mutluluk yaşadık diyebiliriz. Hem Filenin Sultanları hem de şu an haberde de gördüğünüz gibi futbolda da yüzümüz güldü. Süper Kanarya 1-0 ile, Kara Kartal ise 2-0 ile maçların galibi oldu." sözlerine Sivasspor tepki gösterdi.

"HADSİZ BİR YAYINLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "CNN Türk kanalında, Sivasspor'umuzun ve ligimizin güzide kulüplerinden Ankaragücü'nün hafta sonu oynadıkları maçlarda aldıkları mağlubiyeti rakiplerinin bir zaferi ve ülkemizin mutluluğu gibi lanse edildiği hadsiz bir yayınla karşı karşıya kaldık." denildi.

"YANLI SÖYLEMLERİNDEN DOLAYI NEFRETLE KINIYORUZ"

Kulüp açıklamasının devamında, "Anadolu'nun iki güzide takımını tıpkı yabancı bir takıma karşı alınmış galibiyet gibi anlatan program yapımcılarını ve sunucusunu bu taraflı ve yanlı söylemlerinden dolayı nefretle kınıyoruz. Bu hadsiz 'Mutluluktan' dolayı ilgili kanal ve programın sunucusundan başta Sivasspor ve Ankaragücü camiaları olmak üzere bütün Anadolu kulüplerinden derhal özür dilemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş haberini okuyan spikerin gafı Sivasspor camiasını ayağa kaldırdı: Nefretle kınıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş haberini okuyan spikerin gafı Sivasspor camiasını ayağa kaldırdı: Nefretle kınıyoruz - Son Dakika
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