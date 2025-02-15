Fenerbahçe ve Beşiktaş ING Türkiye Kupası Finalinde

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Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka erkek basketbol takımları arasında yarın oynanacak ING Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Göbeklitepe Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile siyah-beyazlıların kaptanı Yiğit Arslan katıldı.

Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak uzun yıllardır bu tarz önemli organizasyonları farklı şehirlerde yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu yapmamızın sebebi de basketbolu ülkeye yaymaktır. Bu seneki organizasyonumuzu Şanlıurfa'da yapmaktan dolayı mutluyuz. Bu süreç, bizim için başarılı geçti. Burada bizi destekleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlar, onların desteğiyle daha başarılı olmuştur. Dörtlü Final'in burada olması çok anlamlı. Büyük kulüplerin buraya katılması da çok değerli."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Federasyon başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin vatandaşlarımızla buluşması çok önemli. Finale kalan takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius: "Finalde saygı duyduğumuz bir rakiple karşılaşacağız"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Harika bir şehirde yapılan bu organizasyonun bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Finalde saygı duyduğumuz bir rakiple karşılaşacağız. İyi basketbol oynayarak kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Son 1 ayda sakatlıktan dönen oyuncularla daha iyi oynamaya başladıklarını vurgulayan Jasikevicius, "Her ne kadar iyi oynasak da yarın final maçına çıkacağız. Burada tek maç usulü var. Son 2 aydaki iyi performansımız bu noktada belirleyici olmayacaktır. Yarınki maçta konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dün oynanan maçlarda çok keyifli bir atmosfer olduğunu belirten Jasikevicius, "Dün iki büyük takımın karşılaştığı maçta bazı istenmeyen olaylar oldu. Bizler, hem kulübü hem de ülkeyi temsil ediyoruz. Ben yarın çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Alimpijevic: "Çok iyi takımların olduğu organizasyonda finale çıkabildik"

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise finale kaldıkları için çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Takımımızı en iyi şekilde temsil etmek için en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Çok iyi takımların olduğu organizasyonda finale çıkabildik. Şanlıurfa, gibi güzel ve tarihi bir şehirde bu organizasyona katılma onurunu yaşadık." dedi.

Alimpijevic, Şanlıurfa'nın tarihsel anlamda çok özel bir şehir olduğunu dile getirerek, "Dün, ilk defa Şanlıurfa'da maça çıktık. Dünkü maçta salonun o kadar dolmasını beklemiyordum. Çok ciddi sayıda taraftar, maçlara ilgi gösterdi. Yarınki maçta da salonun dolu olmasını bekliyoruz. Sonuçta biz bu sporu dolu salonlarda oynamak için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu Şanlıurfa'yı çok beğendiğini belirterek, "Şanlıurfa'da Dörtlü Final'e kaldığımız için mutluyuz. Çok kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Yarın güzel bir maç olacaktır. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Fibabanka'nın kaptanı Yiğit Arslan ise finale kalmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir yerde finale çıkacağız. Yarın da en iyi performansımızı sergileyip kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.