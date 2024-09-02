Fenerbahçe ve Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Karşılaşıyor

Basketbolun en prestijli organizasyonlarından FIBA Kadınlar Süper Kupa, geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe ile Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek. Maç, 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul'daki TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Fenerbahçe, unvanını korumak için mücadele ederken, Beşiktaş Süper Kupa tarihindeki ilk zaferini elde etmek için sahaya çıkacak.

02.09.2024 14:46
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Basketbolda geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa mücadelesi, 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Geçen sezon ilk kez Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, ünvanını bu sezon da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ise 2009'dan beri düzenlenen Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

Geçen sezon Avrupa Kupası finalinde Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan İngiltere temsilcisi London Lions, basketbol faaliyetlerine son verdiği için siyah-beyazlı ekip Süper Kupa oynamaya hak kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Kaynak: AA

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