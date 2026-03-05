Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro\'luk yıldızın peşinde

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Africafoot'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon orta saha pozisyonunu güçlendirmek isterken, rotasını Premier Lig'e kırdılar. Her iki takım da Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Fenerbahçe'nin geçen yaz Tottenham'dan Yves Bissouma ile birlikte Sarr'ı da transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerden sonuç alamadığı, bu yaz yeniden girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Okan Buruk'un da Senegalli orta saha oyuncusunu beğendiği ifade edilen haberde, sarı-kırmızılılarında cazip bir teklif yaparak transferi bitirmeyi amaçladığı aktarıldı.
Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr, bu sezon 28 maçta süre bulurken, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
