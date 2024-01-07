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Fenerbahçe ve Galatasaray Rahat Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçlar sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini rahat bir şekilde mağlup etti. Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Beşiktaş ise üst üste 3 mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdürdü.

Fenerbahçe ve Galatasaray Rahat Galip Geldi
07.01.2024 - 21:58,
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Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından 19. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini rahat geçti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın en golcü takımı Fenerbahçe (5) olurken, oynanan 10 mücadelede toplam 25 gol atıldı.

Fenerbahçe deplasman serisini sürdürdü

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Sezon başında kadroya dahil olan Cengiz Ünder, 4 gole imza atarak kariyer rekoru kırdı. Edin Dzeko ise 1 gol kaydederken, gol sayısını 13'e yükseltti ve gol krallığında zirvede yer aldı. Ligde puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray evindeki serisini 26 maça çıkardı

Haftanın kapanış mücadelesinde Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aslan, bu sonuçla 47 puana ulaştı. Sahasında uzun zamandır maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Galatasaray bu süreçte 24 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'tan evinde üst üste 3 mağlubiyet

Kadrosunda üst üste yaşanan sakatlıklar ve teknik direktörlük değişikliği olan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 lig maçında aynı skorla rakiplerine kaybetti. Beşiktaş, bu sonuçla 29 puanda kalırken haftayı 6. sırada kapattı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK - Pendikspor: 2-2

Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3

Antalyaspor - Alanyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor - Hatayspor: 2-0

Başakşehir - Adana Demirspor: 0-0

Samsunspor - Fatih Karagümrük: 1-0

MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1

Kayserispor - Sivasspor: 1-3

İstanbulspor - Fenerbahçe: 1-5

Galatasaray - Konyaspor: 3-0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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