Fenerbahçe ve Juventus\'un istemediği Filip Kostic\'e dev talip

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasını giyen Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

PREMİER LİG'DEN DEV TALİP

Sky'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yola devam etmediği ve Juventus'un da kadro planlamalarında yer almayan Kostic'e sürpriz bir talip çıktı. Manchester United, Kostic'i transfer etmek için menajeriyle iletişime geçti. Haberde, sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen İngiliz devinin teknik direktör Ruben Amorim'in isteği doğrultusunda Kostic'e yöneldiği belirtildi. Kostic'in transferiyle birlikte Luke Shaw'un takımdan ayrılmasının beklendiği, Sırp yıldızın da Patrick Dorgu ile forma rekabetine gireceği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Kostic, geride kalan sezonda Sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan yıldız oyuncu, 9 golün de pasını verdi.