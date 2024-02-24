Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında 27. hafta mücadelesi başladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında 27. hafta mücadelesi başladı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında 27. hafta mücadelesi başladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

24.02.2024 19:18
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında 27. hafta mücadelesi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında 27. hafta mücadelesi başladı - Son Dakika
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