Fenerbahçe ve Kasımpaşa Berabere

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 27 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde (Dk. 40 Kante), Levent Mercan (Dk. 76 Cherif), İsmail Yüksek (Dk. 76 Fred), Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba (Dk. 46 Mert Müldür), Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Arous (Dk. 84 Taylan Utku Aydın), Opoku, Frimpong (Dk. 46 Emre Taşdemir (Dk. 68 Cafu)), Baldursson, Diabate (Dk. 84 Allevinah), İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun (Dk. 76 Gueye)

Goller: Dk. 90+5 Asensio (Fenerbahçe), Dk. 90+11 Allevinah (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ben Ouenas (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 38 Diabate, Dk. 41 Baldursson, Dk. 42 Frimpong, Dk. 70 Cenk Tosun, Dk. 86 Cafu (Kasımpaşa), Dk. 80 Kante, Dk. 90+6 Asensio, Dk. 90+8 Guendouzi (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada soldan ceza sahasına giren Nene, penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Yiğit Efe Demir'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Talisca, savunmadan önce kafayı vurdu ancak Gianniotis iyi yer tutarak gole engel oldu.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza yayı önüne kat edip sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Yiğit Efe Demir'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sıra kartını gören Ben Ouenas, oyundan ihraç edildi.

90+5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0.

90+11. dakikada Kasımpaşa beraberliği buldu. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.