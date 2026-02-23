Fenerbahçe ve Kasımpaşa Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe ve Kasımpaşa Berabere

23.02.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Goller Asensio ve Allevinah'tan geldi.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 27 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde (Dk. 40 Kante), Levent Mercan (Dk. 76 Cherif), İsmail Yüksek (Dk. 76 Fred), Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba (Dk. 46 Mert Müldür), Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Arous (Dk. 84 Taylan Utku Aydın), Opoku, Frimpong (Dk. 46 Emre Taşdemir (Dk. 68 Cafu)), Baldursson, Diabate (Dk. 84 Allevinah), İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun (Dk. 76 Gueye)

Goller: Dk. 90+5 Asensio (Fenerbahçe), Dk. 90+11 Allevinah (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ben Ouenas (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 38 Diabate, Dk. 41 Baldursson, Dk. 42 Frimpong, Dk. 70 Cenk Tosun, Dk. 86 Cafu (Kasımpaşa), Dk. 80 Kante, Dk. 90+6 Asensio, Dk. 90+8 Guendouzi (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada soldan ceza sahasına giren Nene, penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Yiğit Efe Demir'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Talisca, savunmadan önce kafayı vurdu ancak Gianniotis iyi yer tutarak gole engel oldu.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza yayı önüne kat edip sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Yiğit Efe Demir'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sıra kartını gören Ben Ouenas, oyundan ihraç edildi.

90+5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0.

90+11. dakikada Kasımpaşa beraberliği buldu. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Kasımpaşa Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 23:40:25. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Kasımpaşa Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.