Fenerbahçe ve Kayserispor İlk Yarıyı Beraber Kapadı

Stat: Ülker
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Diego Carlos, Mert Müldür, Szymanski, Fred, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Nurettin Korkmaz, Karimi, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Mane, Nazon
Goller: Dk. 7 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor), Dk. 36 Talisca (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
7. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Orta alanda Szymanski'nin hatasında araya giren Gökhan Sazdağı, savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.
15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına penaltı noktasının sağında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada soldan Mert Müldür'ün etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
29. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla solda ceza sahası içine giren Tadic, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan En-Nesyri'ye kaldırdı. Faslı santrforun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Saint-Maximin'in yerden ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
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