Fenerbahçe ve Lille arasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Hainaut
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu (Romanya)
Lille: Chevalier, Santos, Meunier, Alexsandro, Diakite, Andre, Gomes, Haraldsson, Gudmundsson, Cabella, David
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Szymanski, İsmail Yüksek, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko
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