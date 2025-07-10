Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Paris Saint-Germainli futbolcu Marco Asensio için sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Fransız devi Paris Saint-Germain, Marco Asensio transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
İki kulübün anlaşmasının ardından gözler İspanyol futbolcuya çevrildi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 9 milyon euro maaş teklif etti. Asensio'nun bu teklifi yeterli bulmadığı ve maaşının artırılmasını talep ettiği ifade edildi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başladığı kaydedildi.
29 yaşındaki İspanyol yıldız, geride kalan sezonun ilk yarısını Paris Saint Germain'de, ikinci yarısını ise kiralık Aston Villa'da geçirdi. Marco Asensio bu süreçte 37 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist üretti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi - Son Dakika
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