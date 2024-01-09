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Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korurken, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe son 10 lig maçında 5 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig\'de 45. kez karşı karşıya gelecek
09.01.2024 - 12:09,
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Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.

Fenerbahçe son 10 lig maçında 5 kez kazandı

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 17 gol kaydederken, 9 gol yedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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