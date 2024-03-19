CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda 3-0 kaybettiği İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-1 yenen Fenerbahçe, altın sette rakibine 15-11 mağlup olarak final şansını yitirdi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı 3-0 kaybettiği İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılıklı sayılarla geçilen ilk sette Arina Fedorovtseva ve Melissa Vargas'ın etkili servisleriyle rakibine üstünlük kurarak 25-15 kazandı. İkinci sette Fenerbahçe, Egonu'nun etkili servislerine zorlanırken seti 28-26 geride kapattı. Üçüncü seti 25-22, dördüncü seti de 25-23 kazanan Fenerbahçe, yarı finalde durumu altın sete taşıdı. Vero Volley, etkili hücumlarıyla seti 15-11 alarak finale yükselen taraf oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Benone Visan - Alexandros Mylonakis
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Meliha Diken, Irina Fetisova, Bojana Drca, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Ana Cristina de Souza, Meryem Boz
Başantrenör: Stefano Lavarini
Vero Volley: Dana Rettke, Alessia Orro, Fatime Sylla, Raphaela Folie, Ogechi Egonu, Helena Cazaute, Brenda Castillo (L), Majak Malual, Laura Heyrman, Vittoria Prandi, Nika Daalderop, Sonia Candi
Başantrenör: Marco Gaspari
Setler: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23
Altın Set: 11-15
Süre: 120 dakika (22, 30, 26, 28, 14) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Vero Volley'e yenilerek final şansını kaybetti - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?