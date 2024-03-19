Fenerbahçe, Vero Volley\'e yenilerek final şansını kaybetti

Spor

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda 3-0 kaybettiği İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-1 yenen Fenerbahçe, altın sette rakibine 15-11 mağlup olarak final şansını yitirdi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı 3-0 kaybettiği İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılıklı sayılarla geçilen ilk sette Arina Fedorovtseva ve Melissa Vargas'ın etkili servisleriyle rakibine üstünlük kurarak 25-15 kazandı. İkinci sette Fenerbahçe, Egonu'nun etkili servislerine zorlanırken seti 28-26 geride kapattı. Üçüncü seti 25-22, dördüncü seti de 25-23 kazanan Fenerbahçe, yarı finalde durumu altın sete taşıdı. Vero Volley, etkili hücumlarıyla seti 15-11 alarak finale yükselen taraf oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Benone Visan - Alexandros Mylonakis

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Meliha Diken, Irina Fetisova, Bojana Drca, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Ana Cristina de Souza, Meryem Boz

Başantrenör: Stefano Lavarini

Vero Volley: Dana Rettke, Alessia Orro, Fatime Sylla, Raphaela Folie, Ogechi Egonu, Helena Cazaute, Brenda Castillo (L), Majak Malual, Laura Heyrman, Vittoria Prandi, Nika Daalderop, Sonia Candi

Başantrenör: Marco Gaspari

Setler: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23

Altın Set: 11-15

Süre: 120 dakika (22, 30, 26, 28, 14) - İSTANBUL