UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi! - Son Dakika
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UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!

05.08.2022 23:51

Fenerbahçe, Putin tezahüratının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşananlar nedeniyle UEFA'nın verdiği kısmi seyircisiz oynama cezasının 2 yıl ertelendiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Dinamo Kiev'e yenildiği mücadelede tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı büyük tepki çekmişti. Konuya ilişkin soruşturma başlatan UEFA, sarı-lacivertli kulübe kısmi seyircisiz oynama ve para cezası vermişti. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin açıklama geldi.

UEFA'NIN SORUŞTURMA KARARI AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile Dinamo Kiev arasında sahamızda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı esnasında rakip takımın golünden sonra tribünlerimizin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen ve kulübümüzün kurumsal duruşunu yansıtmayan bir söyleme karşı UEFA tarafından başlatılan soruşturmanın kararı açıklanmıştır.

CEZA 2 YIL ERTELENDİ

Bu doğrultuda; Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50.000 Euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir.

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Vladimir Putin, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi! - Son Dakika
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