Fenerbahçe Voleybol'da Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Fenerbahçe Voleybol'da Şampiyonluk Hedefi

Yiğit Gülmezoğlu, Fenerbahçe'nin lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflediğini belirtti.

09.10.2024 11:51
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda 2019'dan bu yana süren şampiyonluk özlemine son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki smaçör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin beklentisi her zaman şampiyonluktur. Bunu çok derinden hissediyoruz. Arkamızda büyük Fenerbahçe taraftarı, bu çalışma etiğimiz, azmimiz ve açlığımız olduktan sonra en iyi noktaya geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Yiğit Gülmezoğlu, "Bu sezon gerçekçi hedef, öncelikle ligde, sonra da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk olmalı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan en iyi şekilde çıkmak ve maçları tek tek geçerek gidebileceğimiz en üst noktaya kadar ulaşmak istiyoruz. Bunun önünde hiçbir engelin bulunmadığını düşünmüyorum. Ritmimizi bulduktan sonra üzerine koyarak devam etmenin bunu getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Yakaladığımız ivmeyi oldukça iyi buluyorum"

Yiğit Gülmezoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını dile getirdi.

"Son zamanlarda yakaladığımız ivmeyi oldukça iyi buluyorum." diye konuşan Gülmezoğlu, "Ancak bunun üzerine kadın voleybolunda olduğu gibi olimpiyat oyunlarını eklememiz gerekiyor. Bunun da yolu önümüzdeki 4 senelik periyottan geçiyor. Tüm oyuncular kendi kulüplerinde ve milli takımda büyük bir özveriyle çalışmaya devam ederse, bunun geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yiğit Gülmezoğlu, Türkiye Kupası, Milli Takım, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Voleybol'da Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

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