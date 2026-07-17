Fenerbahçe, Will Clyburn ile Anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Will Clyburn ile Anlaştı

Fenerbahçe, Will Clyburn ile Anlaştı
17.07.2026 14:42
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Fenerbahçe, Barcelona'dan Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen ABD'li basketbolcu Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda ABD'li basketbolcu Will Clyburn'u kadrosuna dahil etti. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak FC Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn (2.01cm - 1990) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Will Clyburn'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Türkiye'de ilk olarak Darüşşafaka forması giyen 36 yaşındaki basketbolcu, 5 sezon boyunca oynadığı Rusya ekibi CSKA Moskova'dan ayrılarak A.Efes'e transfer oldu. ABD'li oyuncu burada şampiyonluk yaşadıktan sonra İtalya takımı Virtus Bologna'ya gitti. Geçtiğimiz sezonu ise Barcelona forması ile geçiren Clyburn, EuroLeague'de 13.8 sayı, 5.2 ribaund ve 1.7 asist istatistikleri yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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