Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Willian, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Brezilyalı futbolcu Willian Arao resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

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