Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifaq ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifaq ile anlaşmaya vardı

21.08.2022 15:34
Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifaq ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yabancı futbolcularına bir bir veda etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifaq ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Jorge Jesus yönetiminde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak bir futbolcu daha netlik kazandı.

RESMİ İMZALAR KISA SÜRE İÇİNDE ATILACAK

TRT Spor'un haberine göre, Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan'ın El Ittifaq takımıyla anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun, transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

54 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye 2020 yılında gelen Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı.

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Marcel Tisserand, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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