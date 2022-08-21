Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifaq ile anlaşmaya vardı

Jorge Jesus yönetiminde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak bir futbolcu daha netlik kazandı.

RESMİ İMZALAR KISA SÜRE İÇİNDE ATILACAK

TRT Spor'un haberine göre, Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan'ın El Ittifaq takımıyla anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun, transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

54 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye 2020 yılında gelen Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı.