Fenerbahçe yarın Gaziantep FK deplasmanında Asensio'dan yoksun sahaya çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe yarın Gaziantep FK deplasmanında Asensio'dan yoksun sahaya çıkacak

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 20.00'de Gaziantep Stadı'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Marco Asensio bu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Tek eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe yarın Gaziantep FK deplasmanında Asensio'dan yoksun sahaya çıkacak - Son Dakika

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