Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe\'ye 5 yıldız ekleyen Lazio\'ya Galatasaray\'dan cevap
20.06.2025 21:32
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Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçlarında karşılaşacak olan Lazio, Sarı-lacivertlilere 5 yıldızlı logo eklemişti. Galatasaray, Lazio'ya cevap veren bir paylaşım yaparak ''Logoların doğru kullanımını fotoğrafta bulabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

Serie A ekibi Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'de Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE LOGOSUNA 5 YILDIZ EKLEDİ

Lazio, bu doğrultuda oynanacak bu maçlar için sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için yaptığı paylaşımda iki takımın da logosuna 5 yıldız ekledi.

GALATASARAY'DAN LAZİO'YA CEVAP

Galatasaray'dan Lazio'nun bu paylaşımına cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, bir paylaşım yaparak İtalyan ekibinin paylaşımına cevap verdi ve "Logoların doğru kullanımını fotoğrafta bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin logosunda 3 yıldız kullanıldı.

İşte Lazio'nun paylaşımı;

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mustafa Görmüş:
    sizin amblemdede takım ismi yanlış FETÖ'nün çocuklari 154 402 Yanıtla
    Ali Arslan:
    Tarihinden utanıyor fetonun himmet dua Fransızları, efsanelerini bile saymiyorlar,işine gelince 7 kişi 7-0 ama o senenin şampiyonluklari yokkk olmaz niye çünkü kendisinin sadece 1 tane var,kazandığı lekeli şampiyonluklar eninde sonunda geri alınacak,Avrupa'da tek maç oynayıp şampiyon sayılan var ,bizim iki devre lig usulü olmazzzz,olacak olacak her zaman herşeyde adalet yerini bulac6 18 13
    Fetu1986:
    tebligatı bekle oe 13 4
  • Ferhat Ataş:
    herkes rütbesini bilecek 182 68 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Federaslanınız sayesinde aldınız bu yıldızları. Sizler fransa takımı iken fenerbahçe cepheye asker gönderiyordu ki o hslde bile şampiyonluklsrımız fazla idi. Federaslanınız sağoldun 91 138 Yanıtla
    Fetu1986:
    yazı yazmayı öğren özürlü 30 6
    Nurettin icoz İcoz:
    bunları bizden iyi biliyorlar Ebu Cehil gibi inkar ediyorlar 9 1
  • Ayhan Tezcan:
    ezik her yerde eziktir 106 22 Yanıtla
  • 199715:
    Yazıııık...Düzeltmek nile GS ye masipnolmuş. Ona nile mecalleri yok.... Hatta 2 yıldız mı olsa... Sahip çıksınlar olanı da alırlar haberleri olmaz.... 36 61 Yanıtla
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