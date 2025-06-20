Serie A ekibi Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'de Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.
Lazio, bu doğrultuda oynanacak bu maçlar için sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için yaptığı paylaşımda iki takımın da logosuna 5 yıldız ekledi.
Galatasaray'dan Lazio'nun bu paylaşımına cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, bir paylaşım yaparak İtalyan ekibinin paylaşımına cevap verdi ve "Logoların doğru kullanımını fotoğrafta bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin logosunda 3 yıldız kullanıldı.
İşte Lazio'nun paylaşımı;
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (28)