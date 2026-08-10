Fenerbahçe'ye Amrabat Katıldı

Fenerbahçe'de Faslı futbolcu Sofyan Amrabat takıma katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak İspanya ekibi Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a gelmiştir. Oyuncumuz, bu sabah gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından çalışmalarına Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır."