Fenerbahçe'ye Amrabat Katıldı
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye katıldı ve sağlık kontrollerine İstanbul'da başladı.
Fenerbahçe'de Faslı futbolcu Sofyan Amrabat takıma katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak İspanya ekibi Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a gelmiştir. Oyuncumuz, bu sabah gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından çalışmalarına Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır."
Kaynak: AA
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