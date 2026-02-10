Fenerbahçe'ye Amrabat şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe\'ye Amrabat şoku
10.02.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat hakkında sarı lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Betis satın alma opsiyonu konusunda kararını değiştirdi.

Real Betis'in, Amrabat'ın kiralık sözleşmesinde yer alan ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu ilk etapta kullanmayı planladığı belirtildi. Ancak İspanyol ekibi, son dönemde bu kararını yeniden değerlendirdi ve Faslı futbolcu için opsiyonu kullanmama yönünde karar aldı.

MALİYET VE YAŞ FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Haberde, Real Betis'in bu kararı almasında en önemli etkenin Amrabat'ın maliyeti olduğu vurgulandı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının, kulübün mevcut maaş dengesiyle örtüşmediği ifade edildi. Ayrıca futbolcunun yaşı da bu transferden vazgeçilmesinde etkili oldu. Betis'in, ileride daha yüksek bonservis geliri elde edebileceği genç oyunculara yönelmeyi planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

SAKATLIK ENDİŞESİ DE ETKİLİ OLDU

İspanyol ekibinin kararında Amrabat'ın sakatlık geçmişinin de rol oynadığı kaydedildi. Real Betis'in, deneyimli oyuncunun üç üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırıp kaldıramayacağı konusunda endişe duyduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Sofyan Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sofyan Amrabat, Real Betis, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Amrabat şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:52:26. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Amrabat şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.